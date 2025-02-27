許弘霖：海南消博會市場大　台商應把握機會

長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月27日電（記者 盧誠輝）大陸將在4月13日至18日在海南舉辦第5屆消費品博覽會，長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖接受中評社訪問表示，他曾參展第1屆消博會，結果產品一個上午就賣光，可見大陸的消費市場有多強大，尤其海南近期更推出一系列包括免關稅和增值稅減免等優惠政策，因此他鼓勵台商和台資企業應把握機會。



第1屆消博會於2021年在海南舉辦，共有來自約70個國家和地區近1500家企業的2628個品牌參展，參展者可以進行商品展示和交易，所有商品在消博會展出時可以享受免稅優惠，參展觀眾購買展品時也能享受免稅優惠。目前海南消博會（消費品博覽會）與上海進博會（國際進口博覽會）、廣州廣交會（進出口商品交易會）和北京服貿會（國際服務貿易交易會）並稱大陸4大展會。



許弘霖指出，他曾參加過第1屆消博會，成效非常好，他記得當時參展的時候只準備了1百瓶的保健食品，沒想到一個上午就賣光光，後來他才又緊急從台灣空運產品到大陸去，由此便可知道大陸的消費力有多強大。



許弘霖說，消博會的審核非常嚴格，門檻相當高，至少要是名特優產品才能參展，所以能到消博會參展的廠商和產品都是非常優良的。他記得第1屆消博會的參觀人次就達20幾萬，現在第5屆消博會的參觀人次預估可上看50萬，而能在消博會參展的產品全都免稅，走的也都是綠色通道，且完全沒有數量限制，因此這對台商和台資企業真的是大好機會。



他強調，消博會成立的宗旨就是歡迎全世界優良的消費品都能到大陸去，尤其是海南近期也推出一系列包括免關稅、增值稅減免的優惠政策，目的就是為了鼓勵全世界的優良企業都能到海南設置據點，因此他鼓勵想進入大陸市場的台商和台資企業應把握機會。



許弘霖，苗栗苑裡人，國民黨智庫“國家政策研究基金會”經濟財政組顧問、來裕企業集團副執行長，2021年國民黨全代會提案成立反“台獨”工作小組的提案人，現任國民黨大陸黨代表、苗栗縣政顧問。



他感嘆，現在台灣小老百姓的心聲就是能賺點錢顧及溫飽就好了，不要什麼事情都要政治化，民進黨政府現在只會互踢皮球，完全無法幫台商及時解決問題，而政府官僚的後果，最後苦的還是台商和台灣的中小企業。