許弘霖：綠搞大罷免完全不顧台灣百姓死活

長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月26日電（記者 盧誠輝）綠營團體無差別的對國民黨區域“立委”發動罷免，在泛藍41席區域“立委”之中，已有35席完成第一階段連署，送進“中選會”。長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖接受中評社訪問表示，綠搞大罷免就像搞文革一樣，完全不顧台灣老百姓的死活，硬是要把全台灣民眾都拖下水來搞政治鬥爭。



許弘霖，苗栗苑裡人，國民黨智庫“國家政策研究基金會”經濟財政組顧問、來裕企業集團副執行長，2021年國民黨全代會提案成立反“台獨”工作小組的提案人，現任國民黨大陸黨代表、苗栗縣政顧問。



許弘霖指出，民進黨現在搞大罷免就像搞文革一樣，讓大陸民眾都在笑，因為大陸早就不搞文革了，但台灣現在竟然還在搞文革，有必要這樣嗎？民進黨政府現在就是完全不顧台灣老百姓的死活，硬是要把全台灣民眾都拖下水來搞政治鬥爭。



他認為，台灣現在都沒在拚經濟，反而都在拚文革，現在民進黨搞的就是階級對立和鬥爭，這不就是文革嗎？國民黨不應該被民進黨牽著鼻子走，因為若國民黨跟著民進黨攪和在大罷免的漩渦裡面反而不利，千萬不要跟民進黨一樣專門搞內耗、分裂和鬥爭。



許弘霖提到，現在台灣除了高科技產業以外，老實說傳統產業都很慘，尤其是台灣的觀光旅遊產業更是苦哈哈。例如大陸現在已經開放上海和福建民眾可組團到台灣旅遊了，而就他了解，大陸那邊早就都準備好了，現在主要還是卡在民進黨政府不肯放行。



許弘霖說，以兩岸觀光踩線團為例，民進黨政府現在就堅持一定要先透過“小兩會”來溝通協商，主要目的就是要讓兩岸官方接觸成為既成事實，但大陸怎麼可能接受？民進黨政府現在只為了意識形態就讓兩岸關係僵在那裡，最後吃虧受苦的還是台灣的小老白姓。