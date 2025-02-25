民進黨廉政會明處理林岱樺？邱駿彥：要討論

民進黨廉政會主委邱駿彥。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天受訪表示，廉政會明天要召開會議討論台北市議員陳怡君、高雄市“立委”林岱樺疑涉詐領助理遭檢方調查，由於陳怡君已經遭到羈押禁見，有相當證據力，應該會立案討論。至於林岱樺部分只有以新台幣100萬交保，檢方也沒有提抗告，是否證據力不夠，廉政會明天還要對林案進一步討論。



遭“正國會”除名的民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費遭聲押，士林地方法院裁定100萬元交保。士林地檢署抗告，高院撤銷原裁定，發回更裁。士院已定20日下午3時召開羈押庭，更裁回羈押禁見。



有意爭取高雄市長提名的民進黨“正國會”“立委”林岱樺疑涉嫌詐領助理費，“國會”辦公室和服務處20日遭到南北大搜索，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海，胞妹諭令30萬元交保。



林岱樺的胞弟及2名服務處人員遭聲押，法官日前裁定3人交保。高雄地檢署22日依有滅證、勾串之虞抗告，高雄高分院今天撤銷原裁定，發回一審更裁。



邱駿彥表示，以往處理立案討論都是羈押禁見的案例，他們也納悶還在查證，為什麼檢方沒有對林岱樺抗告，依照慣例檢方應該會提抗告，卻只有100萬交保。沒有抗告，可能是證據力不夠，明天廉政會還要進一步討論，需不需要立案。



至於陳怡君的部分，邱駿彥表示，應該會立案，因為已經羈押禁見，有相當證據。

