藍：基層官兵時薪不如超商店員　應該加薪

國民黨“立法院”黨團。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日指出，民進黨執政以來台海日益緊張，軍方業務繁重，基層官兵平均時薪還不如超商店員。本會期優先法案將提出軍人待遇相關修法，新增“志願役加給”、“戰鬥部隊加給”、“超時加給”，並新增官兵待遇隨物價調整的條款，藉此安定軍心。

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國民黨團表示，近年台灣安全防衛任務嚴峻，不論義務役、自願役勤務及演訓頻度遽增，軍人自願離退人數更是逐年暴增，“國軍”自2020年起至2024年編現比短短4年減少近10%。軍事人才快速流失，不但衝擊“國安”，更無法滿足軍事武器現代化及對高階人力的需求，没有足夠戰力的軍隊，何來保衛“中華民國”，保衛台澎金馬的安全？



國民黨團指出，國民黨團為捍衛“國安”、保障“國軍”官兵權益、協助“國軍”募兵留才，特提出修正《軍人待遇條例第五條條文修正草案》、《軍人待遇條例第六條條文修正草案》、《軍人保險條例第十條及第十六條條文修正草案》、《“國軍”退除役官兵輔導條例增訂第二十七條之二條文草案》等四項法案，列為本會期本黨團優先法案，以協助軍方留才、募兵，也更希望朝野各黨團共同支持，儘速於本會期完成立法。



國民黨團表示，民進黨執政以來，台海關係日益緊張，“國軍”官兵業務繁重，以工時而論，基層官兵平均工時所得比24小時便利商店店員都不如，因此才修正軍人待遇條例，新增“志願役加給”、“戰鬥部隊加給”、“超時加給”，並新增官兵待遇隨物價調整條款，並明定官兵待遇不得低於最低工資法所定最低工資。



國民黨團表示，照顧軍人不能只喊口號，不僅在待遇上要提升，在津貼及福利也是一併調整，去年度“國軍”官兵應付軍人保險的保費，決算數僅16.47億元，黨團提案刪除自付比例條款，改為由政府編列預算全額撥補，以實際行動讓“國軍”官兵在領每月餉條時有感所得實質增加，以吸引優秀人力加入“國軍”。同時為照顧及減輕所有離退官兵經濟壓力，增訂所有依法領取退休俸之官兵不論官階皆可請領子女教育補助費，以安軍心。



國民黨團指出，面對軍隊主動離退人數暴增之現實壓力，政府不能只想著買高、精、堅的武器，有精良的武器也要有一流的人才執行操作，才能真正保衛“國家安全”。此次國民黨團的修法，就是要為“國軍”留才、吸才。有強大的“國軍”，才能有強大的“國防”，這才是真的愛台灣、愛“國軍”。“賴政府”聽到了嗎？