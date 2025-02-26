中評關注：珊派吳春城請辭　黃國昌清黨？

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”吳春城25日請辭，這是民眾黨主席黃國昌上任以來首次有白營大將離職。吳春城在黨內因與“立委”黃珊珊較友好被歸為珊派，會否是黃國昌掌民眾黨後肅清“珊派”的第一槍，外界格外矚目。另外，吳春城力推的“壯世代”惹出不小爭議，如今知所進退，也是替民眾黨掃除戰場，畢竟白營目前爭議已太多了。



吳春城是戰國策傳播集團創辦人，從事政治公關起家，人脈四面八方。他擔任民眾黨不分區“立委”1年多來，力推《壯世代政策與產業發展促進法》，在今年1月7日“立法院”三讀通過，但卻在春節前夕爆出圖利家族爭議，除台北地檢署主動分“他”字案偵辦外，民進黨也連日來追打相關議題，甚至將提案廢止壯促法。為此，吳春城25日在質詢時正式宣布請辭以明志。



吳春城鬧出未利益迴避爭議至今已1個月，過程中堅持自身清白，但並未對民眾黨支持者有非常清楚交代，綠營也抓住這個小辮子，猛批時任時代力量主席的黃國昌大刀開除因助理利用職務之便申請綠能補助的時力“立委”高潞・以用，並未處理惹出利益迴避爭議的吳春城。



不過，若考慮到黃國昌在2月15日正式接掌民眾黨主席前僅是“代理”，1月就處理前黨主席柯文哲親自提名的吳春城，有名不正言不順之虞，也徒增黨主席補選前的分裂危機。而在黃國昌正式接任民眾黨主席後，吳春城就在第一棒質詢“行政院長”卓榮泰時請辭，便讓外界猜測是黃國昌的手筆。畢竟，2026地方選舉的佈局迫在眉睫，若綠營緊揪著吳春城的爭議不放，恐對民眾黨有傷，對誓言六都市議會皆有黨團的黃國昌不利。

