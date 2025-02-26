中評關注：林岱樺道歉止血怕司法追殺？

林岱樺昨天出面致歉，照著文字稿念。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）爭取高雄市長提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺昨天再度出面說明，有關於之前遭到調查時高喊“政治干預司法，司法干預初選”，並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果這一席話有造成任何人的困擾，要表達歉意。林公開表達歉意之後，更傳出賴清德在日前當林岱樺的面說，有這樣指控應該要拿出證據，否則應該要道歉。林大動作公開說明，是否擔心後續司法繼續追殺。



林岱樺因涉及詐領助理費，遭到檢調調查時氣憤喊出“政治干預司法，司法干預初選”，這一句話也被其他政黨一再放大，還引發出“今天林岱樺、明天陳亭妃”的說法。民進黨初選競爭已經成為在野黨打擊的標的。



陳亭妃第一時間抱病親自出席賴清德烤肉餐敘，除了上傳兩人合照，接著又在臉書上澄清說，賴清德表示絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選。民進黨是一個講求民主與制度的政黨，有一套黨內的民主程序，產生一個最符合人民期待的候選人。



陳亭妃的說法，當然是希望賴清德不要沒收黨內初選，也在拉攏與賴清德關係；接著林岱樺昨天出面公開道歉“政治干預司法”的說法，指出這不是指控黨內同志。從兩人的動作，感覺到司法動作已對兩人產生震懾作用，所以不敢再對民進黨、賴清德公開提出質疑？



有報導傳出，賴清德在烤肉餐敘時，當著林岱樺的面嚴肅說，她若有政治干預司法證據，請向他提出，他一定會查辦，否則其發言形同指控全黨，要請她公開道歉。林岱樺隔兩天在“立法院”議場前公開致歉。



林岱樺涉嫌詐領助理費案子，以新台幣100萬元交保，檢方並未出抗告。民進黨廉政會也說了，羈押禁見才會立案處理，目前是否證據力不足，廉政會還要討論。過去廉政會立案處理，例如前“行政院副院長”鄭文燦因涉及收賄遭到羈押，廉政會就馬上停權3年。但廉政會過去說過，詐領助理費看起來是歷史共業，停權時間不會像鄭文燦案子這麼久。賴清德子弟兵、民進黨“立委”林宜瑾也涉及詐領助理費交保，廉政會日前表示要等一審確定後再處理。