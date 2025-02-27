陳宜民：特朗普提高藥品關稅　台應思反制

曾任高雄醫學大學副校長的國民黨籍前“立委”陳宜民接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普發動關稅戰，並稱要對藥品課徵25%甚至更高的進口關稅。曾任高雄醫學大學副校長的中國國民黨籍前“立委”陳宜民接受中評社專訪表示，台灣政府應評估方案去因應，台灣也可打關稅戰，且雞蛋別都放在同個籃子，除投資更多經費研發新藥，也可重視中草藥開發研究。



台“經濟部”統計處統計，台灣製藥近年出口金額逐年成長，2023年出口值達美金18億元，創歷年新高，年增16.3%，其中以美國為最大市場、占比39.8%約美金7億元、較2022年增加11.9%；其次為歐盟占10.8%、東協占10.5%，日本市場占比10.1%，超越中國大陸9.1%，連續6年正成長。



陳宜民，出生於高雄，美國哈佛大學公共衛生學院科學博士，現任國民黨智庫“國政基金會”永續發展組召集人，專長研究癌癥、愛滋病防治和流行病學。歷任“立委”、高雄醫學大學副校長、陽明大學公共衛生研究所長。



陳宜民指出，特朗普關稅戰，很多都是從美國利益考量，且表現給美國選民看，因此會挑些明顯有感的項目去做。美國製造藥品目前打不贏歐洲，所以靠加稅可能會是個途徑，其實藥品本來就滿貴，專利藥更貴，研發過程很辛苦，需花很多經費，學名藥較便宜，印度即可買到更便宜的學名藥。



陳宜民提及，特朗普除想對藥品課稅外，任命的美國衛福部長小羅勃.甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也反對打新冠疫苗，對基改食品也很多反對的意見等，面對特朗普的政策，台灣若都還是將雞蛋都放在同個籃子，只說要加強投資美國，那當然是不太好，國際貿易交流、政治考量，都該分攤風險，雞蛋別都放在同個籃子，應與不同的國家合縱連橫，台灣可加入不同的國際組織，用集體力量，再去看如何與美國合作，新加坡就是可好好學習的對象。



陳宜民向中評社說，台灣要思考自己到底需要什麼東西，好好盤點、挑選項目與美國合作，而非美國要什麼都照單全收，比如軍事採購就全聽話，這不是很好，台灣應思考如何好好解決問題，比如藥品關稅、藥價可能要受到的衝擊，那台灣即可考慮集體大量採購以利議價、投注新藥研發、開發中草藥研究等。

