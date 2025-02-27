朱新民：把兩岸關係搞好　台灣才不會變棄子

政治大學外交系兼任教授朱新民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）俄烏戰爭滿3周年，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京積極協調停戰，將烏克蘭排除在外，給台灣帶來什麼警示？台灣政治大學外交系兼任教授朱新民向中評社表示，在美國強調民主同盟時，烏克蘭的價值就是顆棋子，但特朗普上任後轉變成價格至上、利益優先，烏克蘭就被拋棄了，變成了棄子。



朱新民說，台灣對此必須有所警惕，執政者必須有智慧去理解，如果還要繼續去挑起兩岸的緊張，挑戰中國大陸的核心利益，一是“台獨”，二是不斷引外力來介入的話，很可能最終會構成自己的傷害，還得不到美國帶頭的國際社會支持。他認為，兩岸關係是台灣生存發展安全戰略裡的重中之重，執政者需轉念，別再一味“反中”、“抗中”到底。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，專業領域是兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長、韓國瑜2020大選“國政”顧問團成員。現為政治大學外交學系兼任教授、台灣治理協會副理事長。



針對俄烏停戰談判，朱新民接受中評社訪問時表示，特朗普的大戰略就是美國優先，美國利益為前提，且不想再介入美國境外的任何一場戰爭，更不希望和兩個核武大國如俄羅斯、中國發生衝突，這是為什麼他上任後急著要結束俄烏戰爭，因為他認為是這場戰爭拖累美國，讓美國付出非常多財政和經濟上的代價。

