助理費案！綠委林岱樺胞弟等三人收押禁見

高雄地方法院與地檢署為同棟建築共用出入口。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月25日電（記者 蔣繼平）積極爭取高雄市長提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺涉詐領助理費案21日裁定以新台幣100萬元交保，其胞弟林岱融、弟媳王瓊翎及助理黃麗雪雖獲交保，經檢方抗告成功，高雄地方法院今晚重開羈押庭，因涉案金額逾2千多萬元，且有供述不一致、潛在共犯未到案、相關政治獻金金流尚未偵辦完畢，且有勾串疑慮，高雄地院今晚裁定林岱融、王女、黃女均羈押禁見兩個月。



林岱樺涉詐領助理費案遭檢調搜索後21日以新台幣100萬元交保，林的胞妹林岱縝涉犯相同罪嫌及滅證罪，以30萬元交保。與林關係密切的通法寺住持釋煌智也以100萬元交保。林岱樺胞弟林岱融以70萬元，以及服務處王姓、黃姓工作人員皆以60萬元交保，檢方不服抗告成功，高雄地院25日晚間重開林岱融及2名助理羈押庭。



經過2小時多重開羈押庭，高雄地院25日晚間9時40分許表示，被告黃麗雪、林岱融及王瓊翎等3人經訊問後，雖然均否認犯罪，惟卷內有共犯之供述、證人之證述及扣案之證物可佐，足認被告3人共同涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實文書等罪、刑法第336條第1項公益侵占罪嫌之犯罪嫌疑重大。



高雄地院指出，被告3人共同涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且被告3人供述內容未盡一致，更與證人證述情節不同，另外有潛在共犯未到案、相關政治獻金金流未偵查完畢，可能會有串證得疑慮。另外被告林岱融遭搜索扣案的手機，發現確有共犯、證人間對話內容刪除訊息，有湮滅證據的事實。



針對羈押的必要性，高雄地院指出，被告3人涉案情節甚深、犯案期間甚長，涉案費用高達新台幣2千多萬元，因目前通訊軟體、科技發達，限制住居、配戴電子腳鐐等手段難以形成有效拘束，因此認有羈押必要，25日起執行羈押2個月，並禁止接見、通信。