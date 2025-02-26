吳思瑤證實　林岱樺道歉是賴清德要求釐清

民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）有意爭取高雄市長提名的民進黨“正國會”“立委”林岱樺昨天針對她日前表示“政治干預司法，司法干預初選”致歉，傳出是賴清德要求的。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪證實說，賴清德在23日官邸烤肉餐敘當天確實嚴肅告知林，如果有證據，一定嚴辦，但如果沒有證據必須要釐清。



林岱樺涉詐領助理費、政治獻金案，20日遭到南北大搜索，當天上午被帶到“調查局”南機站偵訊前揮舞寫著抗議文字的白紙不斷高喊“政治干預司法，司法干預初選”。歷經超過20小時審訊，21日清晨才以新台幣100萬元交保，並被要求不得與同案被告接觸，震撼政壇。



據瞭解，當天烤肉餐敘，林岱樺一到場就去和賴清德單獨談話，大家都知道應該是談有關此事，也都沒走過去，兩人講話看起來表情嚴肅，兩人談話談了一小段時間。後來賴有轉述，敬告林岱樺不能這樣為了個人利益、傷害黨，應該要提出澄清。



吳思瑤表示，確實當天餐敘大家把握機會跟賴清德聊聊交換意見，觀察到現場林岱樺與賴一對一對談，事實上賴簡單轉述認為，林岱樺對於黨內介入司法、司法介入初選，應該要嚴正澄清。如果有證據會嚴辦。



吳思瑤說，賴清德強調民進黨從來不會、不可能、不會有介入司法，或是司法介入初選，如果林岱樺有證據應該要提出來，賴身為黨主席一定會嚴辦，如果沒有，林岱樺要釐清，所以昨天林岱樺致歉。希望這個事件到此為止，政治不能介入司法是核心。