藍委鄭正鈐呼籲“賴政府”讓柯送父親最後一程

藍委鄭正鈐。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月26日電（記者 楊騰凱）前台灣民眾黨主席柯文哲父親柯承發逝世，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日前往弔唁，並公開呼籲“法務部”要人道考量，讓羈押中的柯見父親最後一面。國民黨籍“立委”鄭正鈐向中評社表示，韓國瑜的呼籲符合人情義理，民進黨政府無論如何都該讓柯送父親最後一程。



柯文哲父親柯承發逝世，韓國瑜24日前去拈香弔唁。韓同時公開呼籲，站在孝道與人道的考量，“法務部”要慎重思考讓柯文哲可見到父親最後一面。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡昨日透露，柯承發辭世後，律師團有向柯文哲傳達訊息。柯文哲希望送父親最後一程，家屬也希望身為長子的柯文哲能返家向父親告別。在律師向台北看守所詢問相關規範後，“北所明確地告知，告別式當天不可能讓柯文哲出來”，理由是維安考量。但家屬仍希望盡力爭取，將依法規申請。



鄭正鈐表示，柯文哲父親3月10日要出殯，基於人倫考量，希望柯文哲能在當天見到父親最後一面，柯家人也非常希望讓柯見到父親最後一面後再蓋棺。韓國瑜24日前去拈香致意時，特地提到這一點。從人倫考量來說，確實應該要給柯這樣的機會，因為送別父親這是每個人一輩子會碰到的大事。至於維安問題，相信台北看守所有一定的經驗，可以處理。



鄭正鈐指出，民進黨政府如果沒讓柯文哲在3月10日奔喪，雖然不知道民進黨政府的盤算與考量，但柯文哲的司法案件肯定也有各種角度與觀察，有人認為這是政治案件。3月10日柯文哲父親出殯的事，以人倫角度來看，北所都應該讓柯文哲見父親最後一面。



韓國瑜冒著可能被質疑是否中立的風險對台北看守所喊話，是不是人道關懷超越了職務的束縛？



鄭正鈐認為，每個人碰到類似的事情，有重要的親人離開，都會想見對方最後一面，送最後一程。韓國瑜是個考慮周全的人，韓國瑜的公開呼籲，真的充滿人情味，這是很有人性的發言。相信韓國瑜也認為這樣的呼籲，很符合人情義理。