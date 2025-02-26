賴士葆反駁吳思瑤　批民進黨不願讓人民受惠

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月26日電(記者 俞敦平)針對民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤針對中國國民黨“立法院”黨團提議普發現金一事的批評，國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時，反駁民進黨扭曲財政數據，刻意忽略政府財政盈餘，阻擋還稅於民。他強調，不只台灣財政穩健，美國、新加坡、香港等都曾普發現金，甚至近日連美國總統特朗普的高級顧問伊隆·馬斯克也領導政府效率部門(DOGE)大砍預算，並將省下來的錢用以發放現金還錢於民。賴士葆質疑民進黨為何一再找理由拖延，不願讓人民受惠。



國民黨智庫25日發布民調，顯示66.3%民眾支持政府將2024年超徵的5283億元(新台幣)稅收普發現金1萬元。對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評國民黨“數字錯誤”、“理解錯誤”、“程序錯誤”，強調稅收超出預期應優先用於還債，並擔憂普發現金常態化恐影響財政紀律。



賴士葆今受訪時強烈反駁吳思瑤，痛批民進黨誤導民眾，刻意忽視政府的財政實況，甚至用技術性借口拖延發放現金。他指出，近三年政府已還債1200多億元，2024年度雖未決算，但推估仍有5000多億元可用，且即使扣除地方政府與法定用途，“中央”仍能支配約3000多億元，完全足夠發放現金。他更強調，若政府願意進一步刪減預算，發放金額甚至可提高至2萬元。



賴士葆特別提到，連美國政府都在伊隆·馬斯克的帶領下透過刪減部門預算來發放現金補助，他質疑，“馬斯克知道該這樣做，台灣政府難道不懂？”他進一步指出，美國財政赤字高達150%以上，仍持續發放現金補助，新加坡、香港也有類似作法，為何台灣財政狀況良好，卻總是找理由不發？



針對民進黨強調應將超徵稅收投入投資建設及社會福利，賴士葆痛批這只是“隨便說說”，強調政府已在0至6歲育兒補助、長照等政策上編列預算，甚至部分單位預算執行率偏低，資金根本沒有短缺的問題。他說，“如果錢都沒用完，為何不直接發給民眾？”



此外，賴士葆強調，近年來政府稅收增加最多的是“綜合所得稅”，這代表一般民眾繳的稅遠超預期，政府應該適時回饋。他痛批民進黨“顛倒是非”，不斷用財政術語混淆視聽，但卻無法解釋為何其他國家能發現金，台灣卻不行。他最後呼籲政府停止找借口，應盡快將超徵稅收發還給人民，讓全民共享經濟成果。