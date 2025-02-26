葛如鈞挺教師離線權　避免教師陷入隱性加班

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月26日電(記者 俞敦平)在今日由學生團體“鉛筆藍圖”發起的記者會上，中國國民黨籍“立委”葛如鈞表達對“教師離線權”的支持，強調保障教師下班後的休息權益。他指出，離線權已是全球趨勢，台灣應加速立法，避免教師陷入隱性加班的困境。



學生團體鉛筆藍圖團隊26日召開“積極推動立法 保障教師離線權益”記者會，學生、教師與家長代表和中國國民黨籍“立委”葛如鈞出席。記者會聚焦於教師的“離線權”議題，討論如何透過立法保障教師在下班後得以拒絕回覆工作訊息，確保生活與工作的平衡。



葛如鈞在發言時表示，他對學生發起這樣的倡議感到欣慰，認為這不僅關係到教師的權益，也與學生及家長息息相關。他指出，法國自2017年開始推動離線權立法，之後德國、意大利、比利時、愛爾蘭、加拿大與澳洲等二十多個國家皆有相關政策，台灣自詡為科技島，卻在此議題上進展緩慢，應當向國際學習。



葛如鈞以自身經驗分享，表示現今科技發達，使得教師、家長與學生之間的聯繫無時無刻不在發生，這種“隨時待命”的狀態嚴重影響教師的身心健康與休息權益。他幽默地舉例，提到自己早上看到一張漫畫，內容是一塊麵糰在發酵時能夠“好好休息六小時”，讓他不禁感嘆：“我也想當那塊麵糰！”藉此強調休息時間的重要性。



此外，葛如鈞也提到，他早在去年5月就曾向“教育部”質詢，要求政府保障教師的離線權，並認為若教師下班後仍需回覆工作訊息，應該視為加班，並有明確的補償機制。他批評當前許多教師被迫“隱性加班”，甚至“做功德”，認為這樣的情況不該繼續下去。



葛如鈞強調，作為“科技“立委”，他主張應善用科技減輕教師工作量，而非加重負擔。他承諾，未來會持續關注離線權議題，並與“鉛筆藍圖”及其他教育團體合作，督促政府提出具體的立法與配套措施。他相信，唯有讓教師獲得充分休息，才能提升教育品質，讓學校、家長與學生三方都受益。