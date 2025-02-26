網傳預算被砍選手只能搭經濟艙　藍斥詐騙

國民黨團總召傅崑萁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）針對綠網軍持續攻擊在野“立委”亂刪預算，昨晚通過世界棒球經典賽資格賽的中華隊，網路謠傳“球員接下來只能坐經濟艙出國”，原因同樣是“藍白刪預算”，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崑萁今天受訪時痛批，體育署的預算明明比去年多出新台幣18億元，這種不斷鋪天蓋地詐騙人民，不斷製造謠言、衝突事端，甚至要分化藍營，一直都是民進黨慣用手法。



傅崐萁認為，民進黨就是欺負台灣人民太善良，單純，執政的“賴政府”現在已經變成“詐騙國家隊”。



傅崐萁今天上午在“立法院”出席國民黨組織部召集社會各團體反惡罷記者會，他在會前受訪時做出以上表示。



有網友發文稱，明年中華隊如果要去東京巨蛋參加世界棒球經典賽，只能搭經濟艙，就是刪預算的國民黨“立委”王鴻薇害的，其他藍白“立委”也是，吃台灣米、喝台灣水，結果都在害台灣。



傅崐萁表示，去年體育署的預算才54億元，今年通過的預算有72億元，多了18億多，從農曆年前所有哏圖，所有鋪排，民進黨就是不斷在欺騙人民，各種津貼都沒有了，因為藍白刪預算，甚至軍公教加薪都沒了等等，事實證明，所有基層人民的補助，跟政府重大建設預算都沒有刪除。



傅崐萁強調，“立法院”給了“行政院長”卓榮泰史上最高的總預算額度，許多鄉親都跟他反映，這就像前年給你80元吃大魚大肉，去年給你100元天天辦桌，今年給你120元，你說你連橘子都買不起，衛生紙也沒有了，這就是在詐騙台灣人民。



傅崐萁說，相信人民會逐漸認清事實，“賴政府”這一年來除了鬥爭還是鬥爭，除了欺騙還是欺騙，大家都很清楚現在“賴政府”已經是“詐騙國家隊”。