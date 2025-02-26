柯建銘：吳春城請辭　民眾黨大退黨潮來了

柯建銘今天主持民進黨團記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）國民黨組織部召集社會各團體舉行反惡罷記者會。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天再度召開記者會，題目是“大靜思、大懺悔、大贖罪、大功德、大分享”，但他再度痛批，從民眾黨“立委”吳春城請辭已經開了第一槍，反罷免是一個騙局。隨著吳春城請辭，未來民眾黨會是大退黨、大逃亡潮。今天看到大罷免大勢底定，賴清德要出來了，這已經無法逆轉了。



柯建銘今天召開“大靜思、大懺悔、大贖罪、大功德、大分享”記者會，陪同出席有幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、綠委王義川、林月琴、郭玉琴。但這場記者會仍是由柯建銘一人獨白，其他“立委”並未發言。



柯建銘說，我們是反罷免，反罷免是一個騙局。昨天大家很驚訝吳春城上台講一段話哈里路亞就辭掉“立委”，與民眾黨講很清楚，黨主席黃國昌也無法阻止。吳春城昨天辭職大地一聲雷，為什麼要這樣做，應該要遠離是非圈，接下來應該要退黨才是有魄力，要大懺悔、做功德，希望這樣訊息可以讓藍白陣營去想一想，藍白應該要大懺悔，藍白兩黨應該要就地解散，藍白不倒台灣不會好，讓台灣重新開始，讓台灣重新大整理。



他也提到，他昨天去看大罷免領銜人曹興誠，因為大罷免被抹黑，希望藍白紅不要轉移焦點，不要鬥臭、鬥垮曹興誠，過去這樣也打擊他，打擊吳思瑤、王義川，還說他與吳思瑤在記者會上接吻，這種是老套，他跟曹興誠說不用怕，這代表藍白紅黔驢技窮，國民黨窮途末路要藍委王鴻薇、羅智強、翁曉玲之流出來捍衛，還有形象嗎？



柯建銘又批，四大罪禍首是中國國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌，他們時間已經到了，要準備下課。



他強調，今天看到大罷免大勢底定，賴清德要出來了，大罷免已經無法逆轉了。他為了救台灣一天睡兩個小時，無時無刻想著救台灣，黃國昌不必再演戲，不用想選六都市長，今年8月底一定會結束，民眾黨就會結束，也沒有小草了，小草之後會健康成長。



柯建銘說，今天要講大白話，要呼應當吳春城最後說哈里路亞，是上帝恩典，中西方宗教文化到最上層結合在一起，佛教說放下屠刀立地成佛，藍白想一想從政是要賣台，還是福國利民，希望看到藍白大退黨、大逃亡潮，放下屠刀立地成佛，善哉善哉，台灣目前已經看到止戰就是終戰，藍白不要再騙了。不要找過去民進黨黨員替你們講話，藍白應該要“包起來”，此時此刻是一個新階段，希望藍白陣營起義來歸。



他還提到，東吳大學政治系教授劉書彬要遞補接任吳春城擔任不分區“立委”，東吳大學是蔣介石時代的政治色彩學校，劉書彬大家可以看到，“比翁曉玲還翁曉玲”、“好戲要登場了”。