柯不能奔喪？郭正亮：目前民眾黨比藍還恨綠

民眾黨秘書長周榆修（左一）日前率隊赴新竹柯爸靈堂拈香。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日舉行。民眾黨傳出，台北看守所向律師表示基於維安因素，柯文哲恐怕不可能出席告別式。前“立委”郭正亮25日表示，“這件事民眾黨非常憤怒，就是柯文哲沒看到最後一面，我所認識的民眾黨人都非常憤怒”。目前這個氛圍民眾黨比國民黨還恨民進黨。



郭正亮認為，“如果是蔡英文或陳水扁，我認為他們會把這件事情放在心裡，因為你有‘國安’單位，一定會有情報，他就是不在意、無所謂，就是這樣”。



“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣在24日下午3時許，前往新竹弔唁柯爸。韓國瑜在弔唁完畢後受訪，呼籲“法務部”站在人道考量，在柯爸爸釘棺木之前，讓柯文哲主席回來見父親最後一面。



郭正亮25日在政論節目《林嘉源辣晚報》中表示，“台北看守所那邊一直在辯護自己，說柯文哲沒有提出申請，因為這個真相我不知道，但韓國瑜知道真相，柯文哲有沒有去提出申請”。郭正亮接著說，“因為他要有一個程序，他們說沒接到程序，意思就是我們沒有擋”；郭正亮認為，但若不讓人家看到最後一面真的很過分，你（指北所）怎麼會不知道狀況呢？而且他又是在野黨的前主席”。



郭正亮指出，“這件事民眾黨非常憤怒，就是柯文哲沒看到父親最後一面，我所認識的民眾黨人都非常憤怒”，郭正亮最後也說，“民眾黨打算228要騎腳踏車環台一週，這就是傳承柯文哲的精神，目前這個氛圍民眾黨比國民黨還恨民進黨。