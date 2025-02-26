台造實習船培育海事人才　首批師生啟航日本

“教育部”新造實習船“御風輪”今天在高雄港舉辦交船暨首航典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月26日電（記者 蔣繼平）台灣為了培育海事人才，由“教育部”斥資新台幣16.5億元新造實習船“御風輪”，今天在高雄港舉辦交船暨首航典禮，高科大輪機系、航技系師生共250人成為首批訓練師生，在往返日本的航程中進行海事訓練。御風輪成為海上實習訓練新利器，包含首航航次在內，今年8月前一共安排10航次，預計訓練人次將超過1700人次。



“御風實習船交船暨首航典禮”26日上午10時在位於高雄港的台灣造船公司2號碼頭舉辦，中午12時離港出發首航日本東京，載著200名高科大輪機系、航技系學生、50名教師，預計3月3日抵達日本東京有明碼頭，進行台灣的海事人才教育，預計在3月10日返航回到高雄港。



實習船“御風輪”造價新台幣16.5億元，船長114公尺、船寬21公尺，總噸數9680噸，全船最多可容納250位師生。由“教育部”從2019年起展開新造實習船計劃，2021年12月開工、2023年9月出塢並於12月辦理下水典禮，共歷時3年多，今天展開首次航程，取代已經服役近30年的“育英二號”，設備、船艙都是全面升級。



高科大指出，在訓練設備部分，除了一般理論教學的各類教室、視聽教室之外，御風備有航海、輪機、高壓電等三套全功能模擬系統，1比1實境實習駕駛室，所有實習課程均可於御風輪上完成。並且設有大數據蒐集系統，船舶的各項動態資訊都可提供船長、輪機長、實習同學運用來做各類決策判斷。



這場的交船儀式，“教育部長”鄭英耀、前“教育部長”潘文忠、高雄科技大學校長楊慶煜、台船董事長黃正弘、藍委林倩綺等人到場。典禮過程觀賞造船、測試、海上試行等影片，並在致詞、交船儀式後，安排上船進行參訪。由於中午離港，岸邊也有海關替教師、船員檢查船員證，學生則是已經上船安頓完畢。