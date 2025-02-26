南投縣長許淑華戴眼鏡跑行程　自曝老花眼

南投縣長許淑華罕見戴眼鏡跑行程。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月26日電（記者 方敬為）南投縣國姓鄉農化活化舊穀倉空間，打造“國姓農會文創園區”，今天中午舉辦開幕儀式，中國國民黨籍縣長許淑華出席揭牌表示，國姓農會文創園區結合地方農特產品展售、招待所、食農教育、餐廳多元用途，將是地方新亮點，歡迎各界多到國姓鄉旅遊。由於許淑華罕見帶著眼鏡跑行程，引起不少人關心，她則笑稱，最近有點老花眼，沒有大礙。



國姓鄉農會向南投縣政府、“農業部”及“國發會”等單位補助，活化閒置穀倉空間，打造“國姓農會文創園區”，26日正式開幕，包括許淑華、前“農業部部長”陳吉仲、國民黨籍“立委”馬文君、國姓鄉農會理事長胡水發、縣府農業處、地方民代等人共同揭牌。



該園區以“懷舊、客家、在地、再生”為核心，將80年的老穀倉注入全新生命，成為結合文化、咖啡、文創、建築與生態的多元空間。



許淑華表示，國姓鄉的農業成長，大家有目共睹，包括咖啡、鹿茸、枇杷、草莓、可可等，都在全台市占率名列前茅，在農會以及鄉公所的努力下，爭取到縣府、“中央”單位的支持，國姓的農特產品越來越豐富多元，同時結合觀光旅遊的活動也越辦越多，國姓鄉農會功不可沒。



許淑華肯定農會妥善活化再造閒置空間，國姓農會文創園區的前身是一座擁有80年歷史的農業穀倉，經過修復與創意改造，園區保留了穀倉的原有結構與特色，並融入現代設計元素，化身為國姓地區的文化地標，可望成為地方觀光旅遊新亮點。