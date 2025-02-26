產官學合作　台灣拚4年培育20萬AI人才

台“經濟部”今日上午舉行智慧創新大賞啟動記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月26日電（記者 張穎齊）AI時代來臨，台“經濟部長”郭智輝26日與台灣大學校長陳文章、台灣AI界領袖一起開記者會，喊出力拚4年要培育20萬名台灣AI人才，並祭出相關計劃，希望產官學合作，因應跟進全球AI大時代的變化。



“經濟部”26日舉行“智慧創新大賞啟動記者會”，與會者有“經濟部長”郭智輝、台灣大學校長陳文章、AI大聯盟會長吳漢章、台灣區電機電子工業同業公會副理事長廖伯熙、“經濟部”產業技術司長邱求慧、台北市電腦公會總幹事杜全昌等。



崇越科技董事長出身的郭智輝與化工權威出身的陳文章相見歡，郭智輝頻頻與陳文章交頭接耳，也與AI界領袖互動，希望透過辦理“智慧創新大賞”，鼓勵學校、企業促進多元AI創新應用，以創造產業的效益，並培育企業所需之人才，競賽區分AI應用及IC設計兩類，鼓勵學生、企業及國際團隊提出具創新及產業應用潛力作品參賽，並將於4月8日截止，14日至18日初賽，5月3日在台北世貿一館決賽。



郭智輝致詞表示，要拚4年培育20萬名台灣AI人才，“經濟部”提出2加4計劃，就是2年學習、4年產業服務的人才培訓，且正在培訓中，去年已有6萬人了，希望透過完整的基礎訓練，也包括有很多外僑，面對AI軟體人力不足，不能總是靠外籍移工，“經濟部”也想發展深層式AI、機器人，替世界訓練使用軟體灰領技術人員，並讓全球人才都來台灣，這對台灣產業很有好處。



他強調，外僑在台灣學習、工作，瞭解台灣文化產業，以及台灣企業的運作模式，瞭解台灣老闆的命令與方式，透過文化融合，進入到世界市場，這是2加4計劃的目的。