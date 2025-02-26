新竹棒球場開挖問題大　柯建銘：應該找廠商

柯建銘替子弟兵林智堅說話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）新竹市棒球場20日開挖移除覆土，卻在外野發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等廢棄物。國民黨“立院”黨團今天舉行記者會，質疑新竹市長高虹安、新竹市“立委”鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航。



身為林智堅政治師父、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天則說，國民黨說新竹棒球場挖到很多東西，當時還沒有驗收，“有問題應該找廠商”，這是慣例。國民黨還污名化，傻乎乎開記者會，以為撿到槍。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，她不曉得王鴻薇的邏輯在哪裡，她要強調，希望所有政治工作者，對於司法個案都不要說三道四，司法案件偵辦的核心是證據，不是政治，不要過當來施以政治壓力或政治揣測。



吳思瑤說，新竹棒球場有任何涉及工程不法，當然該查該辦我們都予以支持，跟現在的大罷免到底有什麼關係？反而凸顯國民黨凡事要扯到罷免，代表他們的氣弱跟心虛，國民黨如果要挽回民心，要挽救民意，眼前最好的機會就是支持“行政院”今年度的總預算案覆議案，讓人民看到你們真心為自己過去惡砍、惡刪、惡凍預算的罪行願意作出彌補，國民黨不要東扯西扯，想要救自己的罷免，卻去捅更多的馬蜂窩。