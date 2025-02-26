花蓮罷團被查水表？傅崐萁：民進黨自導自演

藍委傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）公民團體發起罷免中國國民黨“立委”傅崐萁，指控有成員事後遭戶政人員到家中詢問，民進黨籍花蓮縣議員質疑“查水表”行為是由花蓮縣政府民政處長明良臻下令。對此，傅崐萁今受訪表示，謠言止於智者，民進黨自導自演，反串用國家人民的血汗錢買綠媒、網軍、綠團，每天都在謠言治國、謊言台灣。



傅崐萁表示，民進黨就是不斷用各式各樣的詐騙手法來欺騙民眾，從這次的總預算就看到，“行政院長”卓榮泰說他窒礙難行、無法施政，但昨天又到“立院”做了一小時的報告，請問這10年來有哪個“行政院長”到“立法院”講一個多小時？



傅崐萁今天上午在“立法院”出席國民黨組織部召集社會各團體反惡罷記者會，會前受訪做以上表示。



傅崐萁過去有“花蓮王”稱號，其妻是國民黨現任花蓮縣長徐榛蔚，傅此次也被罷免團體鎖定為主要目標罷免的藍委。



傅崐萁今天對此表示，這個國家生病了，而且病得非常嚴重，連基本民主該擁有的素養都沒有，基本要尊重“憲法”，人民自由聲音的表達，現在都已經被壟斷，台灣社會在賴清德和民進黨政府領導下，不斷在撕裂台灣這塊土地，已經衹有顔色認同。



傅崐萁強調，“賴政府”不只是常年的鬥，已是早中晚各種不同的鬥爭議題盡出，充斥在網絡、各種媒體和社團，讓人民看不清真相，且用龐大的行政資源收買民團，收買綠團，收買綠嘴、側翼、網軍和綠媒，鋪天蓋地造謠，已完全是一個霸權、集權、專制的獨裁政府。