民團集結相挺藍委　要反惡罷護台灣

多個民團一同召開“社會團體反對民進黨惡罷”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）公教軍警消聯合總會、教育產業總工會、基層藥師協會等多個民團，今天上午在“立法院”召開記者會，發表“反惡罷”共同聲明，力挺中國國民黨“立委”繼續強力監督民進黨政府，高呼“反惡罷，護台灣”、“台灣安定，反對惡罷”等口號，呼籲全民站出來反對惡罷。



這場記者會包括公教軍警消聯合總會、全台退休教師聯盟、教育產業總工會、工商建設研究會、旅行商業同業公會、基層藥師協會等多個民間團體負責人及成員約50人，今天齊聚“立法院”召開“社會團體反對民進黨惡罷”記者會。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強，以及國民黨“立委”李彥秀、許宇甄、國民黨組發會社會部主任水雲翔等人出席致謝相關團體的支持。



與會的各民團代表也將共同連署的“反惡罷”共同聲明，以及“台灣社會團體共同訴求及心聲”，交給國民黨團，並與傅崐萁、王鴻薇、羅智強等人，一同高呼“反惡罷，護台灣”、“台灣安定，反對惡罷”、“當家鬧事，人民唾棄”等口號。



全台教育產業總工會理事長黃耀南表示，民進黨利用側翼，偽裝成民團及個人，對在野黨“立委”進行惡意的罷免。今年的政府總預算是歷年最高，在野黨“立委”幫人民監督政府是理所當然，為何要被提起罷免，令人匪夷所思。



黃耀南指出，這些罷免團體及個人在資訊揭露後，發現很多人都有接受政府補助，或是民進黨在背後支持，這樣還能稱為民團嗎？完全就是惡質的罷免，這樣的罷免完全沒有正當性，希望今天的記者會能給予在野黨支持的力量，也呈現民進黨支持惡罷沒有正當性。