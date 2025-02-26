能反制美關稅？郭智輝：談判要知己知彼

台“經濟部長”郭智輝出身科技業。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月26日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普開打關稅戰。台灣除了投資美國，是否有反制措施？台“經濟部長”郭智輝26日表示，他希望在知己知彼的情況下，與美方進行談判，瞭解特朗普手段背後的目的，談判辦公室都會去研究分析，並要讓特朗普知道台灣是在幫美國產業，不是衹有賺自己錢而已。



郭智輝26日出席在“經濟部”舉辦的“智慧創新大賞啟動記者會”後受訪。



郭智輝表示，根據各方面情資顯示，特朗普第三波課稅會提出對等關稅，大家要瞭解特朗普的言行舉止背後是希望公平競爭，正在處理美國內部入超的問題，因此會對出超國進行對等關稅措施，那談判就還是最好的方式，智庫學者也會建議政府採用談判。談判辦公室的同仁會去蒐集台灣有什麼出超美國的部分項目，比如可移轉到哪個關鍵部分，會去瞭解分析。



郭智輝說，其實台灣也幫美國很多，買了很多美國的東西，台美是彼此需要的，台灣扮演與全球產業互補的角色，大家知道台灣很少有“品牌”，因此台灣在全球供應鏈的工作格外重要，會希望美方特朗普團隊瞭解台灣不只是賺美國的錢，而是有再幫美國的產業發展，若台美大家都能清楚的話，那台灣未來在世界上的科技、經濟活動會很好。



郭智輝還說，特朗普基本上不會只對台灣課稅，若只針對台灣某個項目課稅，那就會是懲罰性的做法，政府會去透過談判，瞭解特朗普手段背後的目的、蒐集情資，課稅後對台灣產業的影響有哪些？比如汽車、藥品、晶片等，而“經濟部”也都有與台灣的業者座談，已舉辦上百次，搜集很多業者廠商的基本需求、關心的議題，並會提供給談判辦公室參考從這些議題，正在進行中。



對於“經濟部”政務次長江文若日前帶隊赴美溝通，特朗普團隊有無再提出什麼條件？台灣照單全收？郭智輝解釋，江文若不是去談判的，而是去蒐集產業環境相關訊息，讓將來的談判辦公室，能更精準知道美方要什麼，台灣要知己知彼，不能只知己、不知彼，不然談判結果將會很失望，政府要充分掌握美方想談什麼。