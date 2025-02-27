林國成：台觀光逆差7千億根源在少陸客

林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）針對台灣去年觀光逆差899.2萬人次、新台幣6922億元，台灣民眾黨籍“立委”林國成接受中評社訪問表示，觀光跟兩岸關係成正相關，過去陸客高峰一年有逾400萬人次來台，在缺少陸客的情況下，就只能像去年一樣不斷下修國際觀光客來台人次目標。“賴政府”“撒錢買人頭”用獎勵方式吸引東南亞國家旅客來台，只是在畫餅充飢，非長遠之計。



“交通部”2024年原本定國際觀光客2400萬人次，後續兩次下修為1千萬人次、750萬人次，據“交通部觀光署”統計，2024年有1684.9萬人次出境，國際觀光客有785.7萬人次來台，相差899.2萬人次，若換算為2023年消費人均數，觀光逆差達6922億元(新台幣)。“行政院長”卓榮泰昨天施政報告中喊出，今年將持續投入資源，突破千萬旅客來台，振興台灣觀光產業。



林國成表示，觀光跟兩岸關係成正相關，在兩岸關係相對和緩的情況下，來台觀光客節節攀升，2014年國際觀光客約990萬人次來台，其中陸客佔逾400萬人次，但到兩岸關係冰點，來台觀光客人次只能不斷下修，雖然去年有785.7萬人次來台，但卻是“賴政府”“撒錢買人頭”用獎勵方式吸引東南亞國家、日本等地旅客來台，打腫臉充胖子，其中還包括商務等，並非全是促進台灣觀光產業的國際觀光客。



林國成說，民進黨政府的觀光政策都是畫餅充飢，衹有兩岸關係和緩，觀光產業才能有所發展，在缺少陸客的情況下，觀光逆差6922億元就是成績單，若兩岸關係談得好，相信大陸也不會禁止陸客來台，解鈴還須繫鈴人，最好的解套方法就是先取消不准旅行社打廣告攬客赴陸觀光的“禁團令”，相信大陸也會有善意回應，錯誤的政策只會造成觀光逆差。



林國成指出，“賴政府”對台灣觀光產業的衹有輔導補助、衹有畫大餅、衹有借貸，但去看看台北市多少觀光飯店關門了？遊覽車業者有多少車被法拍？難道借貸不用還嗎？政府對這些都視而不見，明知問題在陸客不來台，還死不認錯，當年陸客來台400萬人次，每人來台花5萬元，可以造就多少經濟效益？觀光發展應該跟政治無關，呼籲政府不要再用政治思維運作，否則永遠無解。



林國成認為，先拋出善意取消禁團令，相信大陸也會有相對的善意回應，賴清德若持續搞意識形態，請問觀光產業如何生存下去？卓榮泰喊今年千萬觀光客來台，但政策不外乎是愚民欺騙老百姓跟抗中保台政治思考，台灣若追求兩岸和平，觀光就是和平第一線的動能，只用獎勵補助拉東南亞國家旅客，對台灣觀光產業的經濟效益沒有受益，這並非長遠之計。



林國成強調，有人流就有經濟，沒人流就沒經濟、沒產業，台灣的觀光產業會否逆差，就在民進黨政府的一念之間，衹有兩岸關係和緩，觀光產業才能有所發展，也才不再需要政策上畫餅充飢。