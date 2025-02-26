陳智菡開酸柯建銘是政治神學大法會總召

民眾黨團辦公室主任陳智菡酸民進黨團總召是政治神學大法會總召。（照片：陳智菡臉書） 中評社台北2月26日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘26日率黨團成員大陣仗召開“大靜思、大懺悔、大贖罪、大功德、大分享”記者會，要藍白放下屠刀，立地成佛。台灣民眾黨“立院”黨團辦公室主任陳智菡26日中午則在臉書開酸，“恭迎政治神學大法會總召柯建銘大德，恭祝各位居士平安吉祥。”



民眾黨籍前不分區“立委”吳春城吳春城因捲入“壯世代”爭議，25日大動作在“立院”質詢台上當眾請辭。民進黨團總召柯建銘今天召開記者會，提到吳春城促成的《壯促法》今年1月7日三讀通過之後，才爆發家族企業標案爭議。他並表示，吳春城接下來應該要遠離政治是非並且退黨，“然後來個大懺悔、大贖罪，做善事，這樣才是大功德”。



陳智菡26日中午則不甘示弱狂酸柯建銘是“政治神學大法會總召”，陳智菡說，柯建銘記者會一如往常從盤古開天開始說起，不過其中倒有一句實話，那就是“壯世代法廢與不廢都無傷，因為壯世代法是我跟吳思瑤把它改的完全沒有傷害！”



陳智菡直呼“哈利路亞！阿彌陀佛！”並質疑民進黨團，如果《壯促法》沒毛病，那幹嘛要提案廢除《壯促法》？連民進黨發言人吳崢也說會監督廢法進度。



陳智菡嗆聲，民進黨上上下下、老的小的都在嗆《壯促法》是爛法，是不是就是在公開嗆柯建銘、吳思瑤修爛法？



陳智菡最後說，柯建銘曾瞎扯民眾黨在今年8月就會消失，小草也會沒有了。“柯總召，您說我們要不要來打個賭，看是你會在‘立法院’比較久？還是台灣民眾黨‘立院’黨團比較久？”