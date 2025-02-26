人性呼喚！朱立倫：讓柯文哲參加父親告別式

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日舉行。民眾黨傳出，台北看守所向律師表示基於維安因素，柯文哲恐怕不可能出席告別式。對此，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會聲援柯文哲，他說，相信任何一位有人性且懂得人倫之常的朋友都會支持，讓柯可以獲准參加父親告別式。



朱立倫強調，但很不幸目前為止官方的回覆都非常負面，他要表達，嚴正希望任何人性的、倫理的要求，都應該要獲得准許，他對此要表達國民黨的共同意見。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今天表示，台北看守所向柯文哲委任律師團說明奔喪這件事時，明確提到“恐怕不可能讓柯文哲在告別式當天參與送父親最後一程”，當時律師團也有追問原因，北所給的理由是維安考量，但我們也知道在整個政治氛圍上，恐怕是讓“法務部”、黨政高層非常擔心的。



而柯家人已連續幾天呼籲讓柯文哲能在3月10日告別式當天出來送父親最後一程，柯妻陳佩琪更發文悲痛喊話，可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？



國民黨今天下午召開中常會，在農曆年前遭逢父喪的朱立倫，特別在會中發表談話時聲援柯家人，他強調，對於柯文哲父親的往生，他個人感到特別哀悼，相信每個做子女的都是同樣心情。



朱立倫強調，民眾黨團多次代表柯家要申請讓柯文哲參加父親告別式，相信任何一位有人性，且懂得人倫之常的朋友都會支持，但很不幸，到目前為止“法務部”的回覆，或是民眾黨得到的回覆都非常負面，所以他要提出嚴正立場，希望任何人性、倫理的要求，都應要獲得准許。