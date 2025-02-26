“立院”裝分貝器防委員咆嘯　王世堅：很訝異

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）“立法院”傳出將在各個委員會安裝分貝氣，避免“立委”質詢聲量過大，被認為時常質詢咆哮的台灣民衆黨主席黃國昌被認為是目標。民進黨“立委”王世堅今天在中常會前受訪說，只要不影響別人，“立委”質詢提出自己的意見，可能代表自己選民意見，應該被尊重，他不知道委員會要裝分貝器，感到很訝異，我們要瞭解看看。



有媒體報導，“立法院”司法法制委員會上會期審查“立院”預算，綠委鍾佳濱提案有委員在開會時對著麥克風咆哮，讓在場人員擔心受怕，受到會議經常性的咆哮，耳膜受損難以恢複，提案裝設噪音檢測，只要分貝過高就亮燈，主席就可以請委員冷靜，對此藍委翁曉玲直呼“意見非常好！”



王世堅受訪說，他不知道委員會要裝分貝器，委員會質詢的大聲，要看是針對誰，委員之間應該互相尊重，委員與官員之間也要互相尊重。 質詢過程中難免激動，該激動的委員自己會為自己健康著想，如果他願意付出健康代價，要大聲也是人家權力，只要不影響別人，質詢時提出自己意見，可能代表自己選民意見，應該被尊重。



媒體追問你會怕自己超標嗎？王世堅也說，“超標我是經常超標，但我的身體完好如樣，平常有在練”。



民進黨“立委”王義川受訪說，黃國昌要講要先確定分貝器的背景音，背景值先確定，如果黃國昌質詢數字往上跳，才不會濫殺無辜。民進黨“立委”吳思瑤在一旁笑說，分貝器暫時應該派不上用場，王義川新會期可能到司法及法制委員會，因為王義川是黃國昌最好滅音器。