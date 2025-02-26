全台急診壅塞　朱立倫批綠還在拚大罷免

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）台灣急診醫學會在22日於臉書發文表示，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，呼籲政府正視並採取有效措施，引發各界關注。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，急診、ICU的壅塞，已變成台灣醫療危機，每天聽到的都是缺藥、缺點滴、缺醫護。



朱立倫批評，但在這最嚴重的關卡，民進黨卻把重點放在拚政治、搞大罷免，對於民眾最關心的醫療、健康等問題置之不顧，人命關天是最重要的，現在應傾全力來解決醫護不足、缺藥等問題。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，針對近來全台急診陷入擁塞危機做出以上表示。



朱立倫也另外提到，針對民生議題，國民黨一定全力以赴，他昨天表示要還錢於民，就是將來自民眾荷包的錢，該還給民眾的、或該適度合理分配，作為監督者或代表民意的在野黨，就一定要全力以赴；財劃法就是還錢於地方，這也是還錢於民的做法，而對於總預算浪費之處，國民黨幫人民省錢，同樣也是還錢於民。



朱立倫說，超收的稅金也該還錢於民，部分透過發現金、部分可以還債以及用在該用的地方。若政府都不做，集錢又集權，把錢都留在中央，讓民進黨揮霍、浪費，這樣超收的預算並沒有用到該用的地方，這不是還錢於民，是掏空人民。



朱立倫強調，還錢於民是國民黨的主張，民進黨是在掏空人民，但民進黨最近卻說刪預算是掏空台灣，普發現金、修正財劃法也是掏空台灣，請問把原來屬於地方的錢，給予地方政府做建設與公共政策，這哪裡掏空台灣？這是還錢於地方，將超收的稅收還錢於民，則是還富於民。