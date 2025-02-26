歐洲議會訪團拜會韓國瑜　盼加強台歐合作

韓國瑜會見歐洲議會跨黨派議員訪團一行。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見歐洲議會跨黨派議員訪團，拉脫維亞籍歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯說，歐洲支持以和平方式解決兩岸歧見，反對任何一方以武力改變現況。



伊亞伯也表示，未來歐洲與台灣合作有三個面向，第一個是持續共同面對現在快速改變的地緣政治，促進台灣與歐盟的合作。第二是維持自由開放市場，台灣與歐洲許多國家一樣屬於中型的經濟規模，所以我們希望能夠支持自由開放市場。第三是科技合作，科技就是未來進步的動能，這也是為什麼台灣可以持續創新、進步。



韓國瑜今日下午會見拉脫維亞籍歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯率領的“歐洲議會跨黨派議員訪團”，民進黨籍“立委”莊瑞雄、台灣民眾黨籍“立委”林憶君作陪。



韓國瑜致詞表示，歐洲議會這幾年對台灣非常熱情，通過許多友台法案，非常感謝歐洲議會的熱情與友誼。



韓國瑜表示，對亞洲人來說，歐洲是充滿“迷幻魅力”的地方，人類過去500年發展的歷史，如果沒有歐洲的參與，這個世界會是黑白的。歐洲在藝術、科技、民主等發光發熱，讓整個世界變得多采多姿，對台灣人來說，歐洲是神奇、魔幻的存在。



韓國瑜表示，現在台灣與歐洲之間的經貿交流往來愈趨頻繁，去年11月台灣有16家無人機公司去拉脫維亞考察投資環境，台灣最大的半導體公司台積電也在德國設廠準備投產。現在有一萬名台灣學生在歐洲讀書，雙方教育交流也愈來愈頻繁。



韓國瑜指出，我們很多朋友去歐洲後，對三項特質印象深刻，第一是美麗的風景，第二是熱情的人民，第三是祥和的社會，希望這趟歐洲議員訪台，也能對台灣留下深刻的印象。