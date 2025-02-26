侄涉土地弊案　高金素梅：若與我有關就退政壇

無黨籍“立委”高金素梅侄子涉開發弊案，高金素梅在臉書發表聲明。(照:高金素梅臉書) 中評社台北2月26日電／《鏡週刊》今天爆料，苗栗爆發溫泉飯店開發弊案，指飯店地主其實是無黨籍“立委”高金素梅的侄子高晉揚，他買下價值新台幣900多萬元的原住民保留地後，又以2億元的金額抵押給開發商，讓開發商享有土地使用權，至於錢進了誰的口袋？有待司法單位深入追查。對此，高金素梅發出聲明回應，如果“監察院”調查的結果，證實和她有關聯，那她就退出政壇！



苗栗爆出五星級溫泉飯店開發弊案，苗栗縣前縣長徐耀昌卸任前曾通過一件新台幣25億元的溫泉飯店開發案，遭當地部落抗議程序違法，目前也由3名“監委”調查中。而根據《鏡週刊》揭露，飯店地主其實就是無黨籍“立委”高金素梅的侄子高晉揚，他買下價值900多萬元的原住民保留地後，又以2億元的金額抵押給開發商、讓開發商享有土地使用權。



高金素梅26日在臉書發文，針對該平面媒體報導回應做聲明，表示高晉陽的阿公就是她的舅舅，兩人的親戚關係就是這樣。



高金素梅表示，平面媒體所說的事情，“監委”不是已經在查了嗎？那就看“監察院”調查的結果，如果“監察院”調查的結果，證實與她有關聯，那她就退出政壇。