黃國昌續柯精神　228北所出發騎車一日北高

左起民眾黨發言人張彤、吳怡萱、文宣部主任李頂立拿著228一日北高活動文宣小物宣傳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲連續多年的228都騎自行車“一日北高”（台北、高雄），接任民眾黨主席的黃國昌決定延續柯文哲的一日北高活動，228當天凌晨3點率黨公職20人在台北看守所外集結，開拔騎向淡水關渡宮參拜，之後接力一路南下，在隔天凌晨2點騎抵高雄大義國中。



民眾黨228一日北高活動，今年主題定為“繼續前進，永不放棄”，全台由北到南共設有17個站點，騎行距離約360公里，黃國昌負責約80公里的距離，民眾黨籍“立委”黃珊珊、台北市議員陳宥丞則計劃騎全程。相關的文宣小物包括主題汗巾、KP發光徽章等。



黃國昌接任民眾黨主席後，上周宣布第一波黨內高層人事名單，主打“尊柯”，民眾黨中央委員會議26日再拍板“國家治理學院”主任由無黨籍的前台北市政府顧問翟本喬擔任，組織部副主任李嘉雯、吳士廉，社會發展部副主任曾鼎文、林志學，文宣部副主任葉鬱慧，國際事務部副主任廖偉宏，秘書行政部副主任葉君婷。



台灣民眾黨26日中午舉行中央委員會，會後召開記者會，由民眾黨發言人吳怡萱、張彤、文宣部主任李頂立轉述。