賴出手整頓　綠民代公費助理禁配偶三等親

賴清德。（民進黨提供 資料照） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）台灣民意代表設公費助理，常有民代以家人當人頭報銷，形成流弊，進而涉貪遭到法辦。身兼民進黨主席賴清德今天在中常會宣示，黨籍助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負人民所託。他並要求黨籍民代有這樣狀況，半年內儘速儘速覓才，找尋專業人才更替。



目前每位“立委”公費助理費每月新台幣47萬多元。



民進黨“立委”林岱樺、台北市議員陳怡君最近都涉詐領助理費案，林岱樺新台幣100萬元交保，陳怡君被羈押禁見，兩案都有弟妹涉入。林岱樺胞弟、弟媳及1位幕僚共3人已遭羈押禁見。陳怡君則涉嫌以弟弟、弟媳等4名親友當人頭助理，詐領助理費300萬多元。



賴清德表示，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，各位更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守以下三項原則，他要在此向本黨所有民意代表約法三章。



第一，民意代表助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三等親以內血親、姻親。家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使本黨形象受損。



第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，“國家”提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。



第三，尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為“國家”培育更多優秀的政治專業人才。



賴清德說，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負民眾對我們的託付，與全體黨公職共勉。



據轉述，賴清德提到聘用助理要拉高標準時，湧言會中常委、“立委”王定宇說非常好，大力支持。他會後受訪也說，當場感覺到中常委們很振奮。



針對賴清德提出的三點，秘書長林右昌在會中也說，將依照這三點方向，修改黨章將這三點納入。



賴清德在會中說，有這樣狀況的民代，半年內儘速儘速覓才，找尋專業人才更替。



據轉述，今天會中還沒有提到半年若沒有做到的相關懲罰，交由黨內修改黨章。



有針對個案嗎？王定宇受訪說，因為很多助理費案子爭議都是親人、親信，把公費當私費等等，我們作法應該要嚴謹。