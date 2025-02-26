國民黨：朱立倫因百日習俗無法親自致意柯家

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日舉行，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上聲援柯文哲，呼籲“法務部”該准許遭羈押的柯文哲3月10日能參加告別式。國民黨發言人楊智伃在會後轉述時提及，朱立倫因為父親日前過世，習俗上的百日關係，無法到柯爸靈堂致意，將指派秘書長黃健庭代表，到新竹向柯家致意哀悼。



台灣傳統喪禮習俗中，祖父母或父母往生為重喪，未滿百日，不可拜訪親友，不可去別人家裏，不宴客，不應酬，不遠遊。未滿一年，直系晚輩娛樂場所、喜慶、喪禮、大廟活動等嚴禁參加或進出，尤其不可去其他喪家，喪對喪會有沖煞問題。



台灣民眾黨主席黃國昌也因此習俗，此次無法到柯文哲父親靈堂致意，朱立倫面臨同樣狀況，今天宣布將由黃健庭代表前往致意。



至於柯文哲能否獲准參加父親告別式，近來似乎已升級到政治問題，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今天表示，台北看守所向柯文哲委任律師團說明奔喪這件事時，明確提到“恐怕不可能讓柯文哲在告別式當天參與送父親最後一程”，當時律師團也有追問原因，北所給的理由是維安考量，但我們也知道在整個政治氛圍上，恐怕是讓“法務部”、黨政高層非常擔心的。



而柯家人已連續幾天呼籲讓柯文哲能在3月10日告別式當天出來送父親最後一程，柯妻陳佩琪更發文悲痛喊話。