吳怡萱諷柯建銘　開記者會像是在開法會

民眾黨發言人吳怡萱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”吳春城因綠營猛打壯世代爭議，昨天請辭，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘形容，“未來民眾黨會是大退黨、大逃亡潮”。民眾黨發言人吳怡萱26日諷道，講一堆讓人聽不懂的話，說是記者會，更像是在開法會。



吳怡萱也轉述黃國昌在會中表示，不要懷疑民眾黨要讓台灣正常往前進的決心，民眾黨絕對會把台灣利益放在政黨利益之前，呼籲“賴政府”放下一黨一派之私，在任命重要職位時以更超然、更開闊的心胸包容多元聲音，如提名大法官、NCC委員等人選。



台灣民眾黨26日中午舉行中央委員會，會後召開記者會，由民眾黨發言人吳怡萱、張彤、文宣部主任李頂立轉述。



吳怡萱表示，吳春城請辭“立委”的原因，重點是壯世代遭民進黨為了政治鬥爭而污名化，壯促法是經過三黨與行政團隊協商而成，彼此都有共識，沒有表決就三讀通過，包含民進黨籍“立委”吳思瑤還拿著壯世代的標語開心合照，不曉得民進黨到底雙標到什麼程度，可以現在要廢除壯促法。



吳怡萱說，柯建銘講了一堆讓人聽不懂的話，上午的記者會更像是法會，胡言亂語說什麼民眾黨8月底就會結束，難怪沒辦法真實地感受民意、回應民意，且若壯促法的法案內容不是重點，什麼樣的法案才是民進黨在乎的？



至於黃國昌是否有指定中央委員？吳怡萱指出，指定中央委員是黨主席的權責，需要一些時間一一徵詢，未來有確切名單會再向各界報告。