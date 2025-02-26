金色眼鏡蛇演習移除台灣　張競：恐怕沒邀

金色眼鏡蛇官宣後又移除Taiwan字樣，張競研判，除非泰國打算犧牲對陸外交關係，否則不可能自找麻煩。（照:張競臉書） 中評社台北2月26日電／美國、泰國共同舉辦的“金色眼鏡蛇”多國聯合演習25日登場，美軍透過官方粉專透露台灣也參與此次演習，但在幾個小時後就修改貼文，將“台灣”從文章中移除。中華戰略學會資深研究員張競研判，除非泰國打算犧牲對陸外交關係，否則不可能自找麻煩，邀請台軍參與演習；他強調，解放軍2014年受邀參與演習後，已是固定受邀對象，此時台灣受邀可能性幾乎完全不存在。



張競今天在臉書發文指出，除非泰國打算要犧牲對中國大陸外交關係，斷絕對北京軍事採購管道，也不在乎中國大陸觀光客所能產生收益，否則不可能自找麻煩邀請台灣軍方參加金色眼鏡蛇年度系列演習；更何況解放軍是經常受邀參與特定演練項目常客，曼谷不會在這環節，產生此種根本性失誤。



張競提醒，至於演習網頁最初公佈內容，顯現台軍受邀參加本年度金色眼鏡蛇演習，但隨後又修訂網頁內容，刪去“Taiwan”字樣是無心筆誤抑或是存心撩撥，其實都有可能；但若是台灣社會媒體報導存心炒作，刻意引導社會認知傾向，北京不可能視而不見，此時大陸如何回應？美軍是否還要補充說明，都是他研析判斷事實真相的重要徵候。



張競強調，金色眼鏡蛇年度系列性演習始於1982年冷戰時期，當時台軍都未曾受邀參加演習；從2014年解放軍開始受邀參加演習至今，已經是金色眼鏡蛇年度系列性演習固定受邀對象，此時台軍受邀可能性幾乎是完全不存在。媒體若是如此炒作，基本上是在測試台灣社會智商水準。