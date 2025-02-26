綠嗆北北桃超徵預算先發現金　藍斥秀下限

國民黨團書記長王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）民進黨政府去年度稅收再超徵5283億元(新台幣)，中國國民黨近來強打應還稅於民，普發現金1萬元主張，雙邊在此議題上交鋒，民進黨今天提出質疑，北北桃三市2023年預算也超徵，怎不普發現金？國民黨立法院黨團書記長王鴻薇下午受訪時痛斥，民進黨這是什麼意思？超級富豪（指賴政府）不肯發錢，卻要上班族（指縣市政府）發錢？



王鴻薇說，民進黨從發言人到立委都不懂預算，去年政府稅收超徵5283億元，但台北市一年預算僅2000億元，新北市一年2200億元，兩個縣市預算加起來還不足超徵稅收金額，相關質疑就是凸顯民進黨秀下限，丟臉而已。



民進黨今召開記者會質疑，2024年度經濟成長較預期好，依法會透過統籌分配款機制，增撥到地方，粗估台北市可多分76億元，新北市多分59億元，桃園市多分49億元，台中市則多分38億元，“依照國民黨的邏輯，何不把這些錢直接還稅於民？”



國民黨發言人楊智伃對此也批評說，國民黨智庫民調顯示全台66%民眾挺普發現金，高屏澎地區支持更高達72.3%，民進黨發言人吳崢今天把矛頭指向藍營北部執政縣市，難道南部縣市都不要？還是在暗酸高市長陳其邁與南市長黃偉哲發不出錢？



楊智伃表示，民進黨若反對普發現金，可以在立院審議還稅於民特別條例時投票表態，全部按反對票，不要再找亂七八糟的理由，拒絕將超收的稅金還給民眾。



楊智伃也宣示，國民黨會推動法制化，讓超徵稅收都能回饋民眾身上，而不是被民進黨當私房錢亂用。