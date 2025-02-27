南投綠營鼓吹栽贓藍委　馬文君：顯然是急了

國民黨籍“立委”馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月27日電（記者 方敬為）民進黨推動全台罷免藍委行動，日前民進黨南投縣黨部主委陳玉玲公然鼓吹支持者，各地方無論發生什麼壞事，一律推給藍委馬文君、游顥。馬文君接受中評社訪問表示，綠營在南投的罷免行動成不了氣候，集會現場小貓兩三隻，顯然是急了，才會採取無差別栽贓的下流手段，她要呼籲綠營適可而止，若有謠言滋事，不排除提告。



台灣經濟民主聯合23日舉辦“青鳥在南投”集會，推進地方罷免熱度，民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴現身，鼓吹支持者發揮“民主碰瓷”的精神，“在場的人離開這個會場，不論發生什麼事，投一選區都要說是馬文君指使的、投二選區都要說是游顥指使的”，相關言論引發爭議。



馬文君26日出席“國姓農會文創園區”揭牌儀式，針對綠營在南投鼓吹栽贓藍委受訪表示，民進黨主席賴清德對外宣稱不介入罷免，但地方的罷免行動處處可見綠營的影子，南投縣黨部主委甚至公然出面，要大家無差別把所有壞事都栽贓到國民黨籍“立委”身上，民進黨是否介入並主導罷免，大家心知肚明。



馬文君指出，23日青鳥在南投集會，現場小貓兩三隻，參與者寥寥可數，可能是罷免行動在南投成不了氣候，所以陳玉玲急了，才會採取無差別栽贓的下流手段，但她相信南投選民的智慧，不會被民進黨骯髒的手法給欺騙。



馬文君說，綠營運作罷免全台藍委的行動，欠缺正當性，地方上很多民眾看到相關人等在宣傳罷免，常常會詢問國民黨籍的“立委”做錯什麼？為何要被罷免？而罷免團體講出來的理由，並不足以讓大部分理性的選民信服。且2024才剛選出“立委”，2025年又要再投一次罷免票，造成社會紛亂，讓地方鄉親更加反感，因此多數民眾普遍不認同罷免行動。



馬文君呼籲民進黨及罷免團體適可而止，如此無差別栽贓的操作，很可能觸法，若後續有謠言滋事，她不排除採取法律途徑，捍衛自身清白！

