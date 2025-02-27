宋興洲：美棄烏克蘭如敝屣　台灣需明哲保身

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月27日電（記者 方敬為）美國總統特朗普展開俄烏戰爭停火斡旋，指責烏克蘭總統澤連斯基引發一場不必要的戰爭，要求烏方接受美俄談判的結果，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，特朗普執政的美國外交政策顯然擺脫傳統意識形態，而以利益至上的邏輯主導決策，這在烏克蘭問題上表露無遺，美國棄之如敝屣，也對台灣未來的安全戰略構成嚴峻啟示。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



特朗普斡旋俄烏停火，先與俄羅斯達成協議，再要求烏克蘭配合辦理，儘管澤連斯基表達不滿，但特朗普仍態度強勢，並指責烏克蘭總統澤連斯基引發一場不必要的戰爭，甚至暗示澤連斯基擔任總統的合法性，更要求烏克蘭簽署還款5000億美元的協議。



據傳，烏克蘭已妥協，美國和烏克蘭就涉及關鍵礦產和其他資源的協議條款，達成共識。外媒報導，最快在2月28日雙方就會簽署這項協議，不過據知情官員指出，美國已刪除了礦產協議草案中不利烏克蘭的條款。



針對俄烏戰爭情勢的變化，宋興洲認為，烏克蘭是最大的輸家，不只丟了面子，也失了裡子，也從中清楚看到，美國對盟友毫無道義可言，事實上，俄烏戰爭的始作俑者根本是美國，俄烏局勢的演變並非偶然，是美國多年來推動戰略布局下的產物。自1994年克林頓政府開啟北約東擴進程以來，美國便不斷試圖拉攏東歐國家加入北約，而2014年烏克蘭局勢的動盪更使這一計劃得以加速，烏克蘭誤以為美國會做靠山，而做出錯誤決定，最終才落得如此下場。

