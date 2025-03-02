宋興洲語中評：特朗普退群 有助中國影響力

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月2日電（記者 方敬為）針對美國總統特朗普鮮明的單邊主義，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，特朗普自知當前美國難以單極強權的力量主導世界秩序，所以選擇退群，外交路線就是“一對一”，美國更容易取得利益並減少損耗，雖然短期內國際結構不會明顯變化，但長期會削弱美國在多邊機制中的影響力，促使中國、俄國等大國影響力上升。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



特朗普第二任期，美國外交政策重返單邊主義路線，包括退出巴黎協定、聯合國人權理事會、世界衛生組織（WHO）等國際組織，針對特朗普外交路線的影響，宋興洲表示，特朗普堅持以利益為核心的外交路線，因此單邊加徵關稅和貿易保護成為美國對外關係的主軸。



宋興洲認為，美國利己的旗幟鮮明，國際關係的結構多少會產生變化，但短期內不會有太大轉變，他舉例，儘管歐洲多國已因為美國不斷升高的關稅壓力而感到焦慮，但由於面對的畢竟是美國強權，歐洲國家又有個別的利益，難以聯合起來反制，在戰略上顧慮重重，最終只能默默承受這一現實。

