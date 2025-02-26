餐廳非法養水豚吸客 新北動保處重罰

新北市樹林區一間義式餐廳飼養水豚及狐獴，非法利用動物展演，與民眾互動。（新北市動保處提供） 中評社台北2月26日電／新北市樹林區一處隱身鄉間小路義式餐廳飼養俗稱“卡皮巴拉”的水豚及狐獴，吸引民眾打卡，網路充斥滿滿宣傳文，不過該餐廳非法飼養動物展演，前年已被開罰，昨動保處再度突擊檢查未改善，依動保法第2次開罰最重可處新台幣12萬5千元罰鍰。



水豚是一種半水棲的食草動物，是世界上體型最大的齧齒類動物。原產於南美洲除了智利以外的所有稀樹草原和叢林中。水豚溫馴的性格、慵懶的氣息，再加上呆萌的模樣，引進台灣後，深受民眾喜愛。受到《獅子王》電影裡的角色“丁滿”的影響，原生地在南非喀拉哈里沙漠的“狐獴”也漸漸成為台灣民眾的寵物。



該餐廳主打卡皮巴拉鮮奶冰磚咖啡、義大利麵、PIZZA等餐食，用餐民眾也可與水豚互動。餐廳飼養水豚及狐獴供民眾觀賞互動，依法須符合動物展演管理辦法，近年不少貓餐廳走紅，但因違法遭新北市動保處開罰，去年總計裁罰5件違規動物展演、開罰26萬。



這間飼養水豚及狐獴的義式餐廳前年就因未許可動物展演被動保處依動保法開罰5萬元。昨日動保處再次突擊沒有改善，餐廳因此再被開出罰單，第二次違法最重將被罰12萬5千元。



動保處表示，昨日稽查人員到場餐廳規避法規，業者表示動物為販售展示非動物展演，經營動物買賣業應適用免經許可動物展演類型條件方式或場所，並出示曾經販售2隻水豚證明文件，意圖規避動保法規範。



新北市動保處長楊淑方指出，動保法有動物展演管理辦法相關規定，業者須符合相關規定才能在餐廳內飼養動物並供民眾觀賞，該餐廳若第三次被查獲違法，將依動保法最重開罰25萬元。

