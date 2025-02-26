超徵5千億還稅於民？台官方：依政策順序

台“財政部國庫署”主秘羅幸榮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月26日電（記者 張穎齊）台灣去年超徵稅收新台幣5283億元，國民黨主張還稅於民、全民普發1萬元。“財政部國庫署”主任秘書羅幸榮26日表示，超徵不全都是“中央政府”，還包括地方政府，是否還稅要依照政府的優先順序編列預算。



“財政部”日前公布去年全台稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數，超徵金額高達5283億元，創歷史新高。國民黨團呼籲政府應比照2023年，立刻啟動“還錢於民2.0”，全台每人發現金1萬元，將列入“立院”會期的優先法案。但賴清德、“行政院長”卓榮泰以加強社會投資、還債為由並未同意。



“財政部”26日舉行例行記者會，發布“2024年度民眾捐款‘國庫’情形”，由“財政部國庫署”主秘羅幸榮主持，並回應時事。



羅幸榮表示，對於實徵大於預算，在預算法方面，必須繳回“國庫”，再視情況挪移、墊用。



羅幸榮說，至於普發現金與否，要看歲出部分，實徵數若大於預算數，看是否用作還債，運作下來歲入減掉歲出後，會到歲計賸餘，接著由“審計部”7月審定，再用做當年推動的政務、編列預算退出。還稅與否，就依照政府的政策優先順序、有編預算退出即可。



羅幸榮也發布去年度民眾捐款“國庫”情形，指出各界主動捐贈未指定用途的款項、並給予“國庫署”的共83筆，總金額是新台幣119萬4401元，全數歸入“國庫”以供政府政務推動統籌運用，感謝捐款人。