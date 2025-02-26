凌濤轟醫護水深火熱 “次長”林靜儀吃喝玩樂

林靜儀（右）2月19日晚上在製藥公會尾牙上，與綠委鍾佳濱熱情嗨唱。（凌濤臉書） 中評社台北2月26日電／全台急診室床位極度短缺，一位急診醫師日前在社群媒體喊話“衛福部次長”林靜儀，務實解決急診科面臨的崩潰與壅塞問題。林竟嘲諷留言者“小腦袋”，引發爭議。中國國民黨籍桃園市議員凌濤26日透露，當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀2月19日晚上竟在漢來大飯店舉行的製藥公會尾牙上嗨唱，讓他不禁感嘆急診醫護情何以堪？



曾是民進黨籍“立委”，2024落選後轉任“衛福部次長”的林靜儀日前在社群平台上發文呼籲民眾，腹瀉和類流感不要首衝醫學中心，將急診留給緊急且嚴重的病人。有位急診醫師留言希望林發揮執行影響力，協助改善急診壅塞。林竟語帶嘲諷地回“呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎”？該文引發熱議。而林24日才在記者會上說會自我檢討用詞和溝通，25日早上7點多又在社群發文“我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應”，再度引來批評。



桃園市藍議員凌濤26日在臉書發文提到，急診室擠爆，醫護的疲憊與壓力持續攀升。有基層醫護聽到林靜儀多日來傲慢嗆聲急診醫生，忍不下這口氣，於是向他投訴：2月19日晚上，在漢來大飯店舉行的製藥公會尾牙，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀不僅以貴賓身分致詞，竟還留下來與綠委鍾佳濱熱情嗨唱。看在急診醫護眼裡，情何以堪？



凌濤指出，上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合尾牙也沒有問題，但林靜儀致詞後還留下來嗨唱，難道連表面功夫都懶得演了？現場除了林靜儀，“政務委員”陳時中也出席。不禁想問，陳時中留下的醫療爛攤子，林靜儀不想辦法補救，反而跟著嗨唱，徹底染上陳時中的惡習。台灣醫療環境亟待改善，但這些人心思早已不在人民身上。



凌濤痛批，急診擠爆、醫護忙爆，壓力鍋隨時炸裂。林靜儀卻忙著在Threads對嗆，忙著唱歌、烤肉、狂歡。這些高官的嘴臉，人民看在眼裡，寒心不已。