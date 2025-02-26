全台9港口歸它管　台灣港務公司13週年慶

台灣港務公司26日在高雄港旅運中心舉辦慶祝成立13週年慶活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月26日電（記者 蔣繼平）管轄全台9大港口的台灣港務公司2024年營業收入達新台幣228億元，創歷史新高，貨物裝卸量及貨櫃裝卸量也都比2023年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。26日在高雄港旅運中心舉辦慶祝成立13週年活動，台灣港務公司董事長李賢義頒發金舫獎，感謝航港業者表現與貢獻，期許今年攜手再創高峰。



今日的活動在高雄港旅運中心2樓大廳舉辦，“交通部次長”林國顯、民進黨籍高雄市長陳其邁等出席致賀，現場有許多相關企業送花致賀。



台灣港務公司屬“交通部”，成立於2012年3月1日，現轄管基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港及花蓮港等七大國際商港，並受委託經營布袋港及澎湖港兩個台灣商港，結合成功能完整的台灣港群。



台灣港務公司表示，去年海運市場充滿艱辛，全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟。該公司創下營業收入新台幣228億元，成長4.95%，創歷史新高；港群貨物裝卸量6.9億噸，成長3.3%、貨櫃裝卸量1393萬TEU（20呎標準貨櫃），成長2.4%，營收及貨運量雙雙締造佳績。



李賢義致詞表示，去年高雄港第七貨櫃中心完工啟用，目前進行高雄港三、五貨櫃中心碼頭改建工程，提供航商夥伴深水碼頭及更克裕的後線作業場地，另因應第三階段風場開發，預計今年完成台中港37、38號碼頭改建工程，高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程；同時整體招商金額預估達33.7億元，創造1300個工作機會。



李賢義說，觀光遊憩方面，近年港務公司也配合高雄市政府舉辦各項活動，例如2024高雄海洋派對，2025冬日遊樂園，成功吸引觀光人潮及創造話題。另外因應國際海運低碳轉型趨勢，港務公司持續推動數位與永續雙軸轉型，除了針對港區業者推出智態轉型獎勵方案，攜手業者加速航港產業的低碳轉型。



高雄港在1990年代曾是世界前3大港，去年2024年貨櫃總裝卸量達922.83萬TEU（20呎標準貨櫃），年增4.47%，估全球排名居第19名，比2023年第18名再掉1名，主要是因美國東岸罷工，讓洛杉磯港櫃量成長18.9%、長灘港成長20.2%，兩港屬於同一港區，估計全年總裝卸量超過1千萬TEU，超越高雄港。