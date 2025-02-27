御風輪如海上教室　幫助新血加入跑船

高科大輪機系、航技系師生登上實習船“御風輪”成為首批訓練師生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月27日電（記者 蔣繼平）全球航運業面臨大缺工構成嚴峻挑戰，估計到2026年將短缺9萬名船員。台灣也會面臨船員缺工問題，為了吸引新血加入“跑船”，“教育部”斥資新台幣16.5億元打造的實習船“御風輪”可說是一艘“海上教室”，最新的設備也幫助學生無縫接軌，更有意願投入職場，加上跑船的薪水優渥，都有機會年薪百萬。



根據國際航運商會（ICS）和波羅的海國際航運公會（BIMCO）在2021年發布船員勞動力細分報告，菲律賓、中國大陸、俄羅斯、烏克蘭和印尼，是全球最大的船員供應國。在2022年俄烏戰爭開打前，俄羅斯和烏克蘭船員幾乎佔全球航運勞動力的15%。因此ICS指出，預計到2026年，全球訓練有素的船員將短缺9萬名。



台灣為了培養船員，“交通部”航港局3年多前展開海員新星培育計劃，16歲就能到海事職校就讀，如果真的成為船員，跑船的薪水與一般工作相比算是優渥，若成為正式的甲級船員，月薪應該都是有新台幣10萬元以上，乙級船員若跑國際航線也會有7萬到8萬元的水準。



台灣培養船員的學校有：東港海事、蘇澳海事、台南海事、澎湖海事、基隆海事、海洋大學、高雄海洋科技大學。另外七大國際航商也齊聚台灣：長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運及世邦海運。因此若能適應船上生活、耐得住寂寞，跑船也是不錯的就業保證。



御風輪全長114公尺、船寬21公尺、總噸位9680，歷時5年，斥資新台幣16.5億元打造，可搭載250人。配備2處1比1實境實習駕駛室，並設有航海、輪機及高壓電3套全功能模擬機系統，學生能在船上同步完成理論學習、模擬操作與現場實務訓練。可說是一艘“海上教室”，船上有學生專屬的房間，也有隨船的護理師。

