柯文哲聲請解除禁見　27日下午開庭

柯文哲2月16日凌晨趕赴台大醫院新竹分院見柯爸最後一面。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪瀆弊案2度遭收押禁見，父親柯承發告別式訂在3月10日。柯文哲與委任辯護律師26日向台北地院遞狀聲請解除禁見、通訊，訴求參加父親告別式。法院將於27日下午2點半開庭評議。



柯爸柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日上午9點於新竹市生命紀念園區景行廳舉行家祭，9時40分舉行公祭。柯爸靈堂近日有眾多藍白高層前往上香，柯媽何瑞英、妹妹柯美蘭、妻子陳佩琪等人都希望院檢、矯正署台北看守所能讓柯解禁，赴告別式盡孝道。



但民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡表示，台北看守所向柯的委任律師說因維安考量，恐怕不可能讓柯文哲在3月10日出來參加告別式。柯家人因此非常焦慮，透過國民黨籍“立法院長”韓國瑜等人喊話希望讓柯文哲3月10日出來奔喪。



台北地院表示，本院今收受柯文哲先生律師具狀聲請解除禁見、通訊，法官定明天27日下午2點30分在第2法庭開庭調查，聽取檢、辯意見，再行評議。明天會提被告柯文哲到庭。



據悉，柯文哲1月2日裁定羈押禁見至今，已接近2個月，柯文哲今日在北所與辯護律師律見後遞狀，認為自己已無禁見必要，遞狀聲請解除禁見。



合議庭收狀後，已通知柯文哲的律師團、檢察官於明天下午出庭表示意見，檢方開會研商，在如何確保審判順利進行、發現案件真相前提下，試圖說服法院不予解禁。



柯文哲日前被以天價新台幣7千萬元交保後，北檢向台高院抗告成功，經審理後柯文哲2度遭收押禁見，柯文哲在押期間，柯承發多次病危，柯文哲均向北所聲請成功前往探視。表定柯文哲起訴後的一審庭將在3月20日開準備庭。如今柯文哲欲參加告別式盡孝道，27日北院再開庭。