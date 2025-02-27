柯文哲奔喪被打壓　施亦旋：小草群情激憤

民眾黨高雄市黨部代理執行長施亦旋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月27日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日舉行，柯文哲能否獲准參加父親告別式，已升級成政治議題。民眾黨高雄市黨部代理執行長施亦旋接受中評社訪問表示，不讓柯文哲參加告別式，已讓小草群情激憤，非常不人道，政治打壓成這樣完全沒人性，相信物極必反，這股力量會掀起串連更多抗議司法不公的自發性行動，要給民進黨教訓。



施亦旋，曾任民眾黨第二屆黨代表，2022年期間擔任過高雄市黨部副主委，目前暫代高雄市黨部執行長職務。本身從事長照產業。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡昨日表示，台北看守所向柯文哲委任律師團說明奔喪這件事時，明確提到“恐怕不可能讓柯文哲在告別式當天參與送父親最後一程”，當時律師團也有追問原因，北所給的理由是維安考量，但我們也知道在整個政治氛圍上，恐怕是讓“法務部”、黨政高層非常擔心的。



而柯家人已連續幾天呼籲讓柯文哲能在3月10日告別式當天出來送父親最後一程，柯妻陳佩琪更發文悲痛喊話。



施亦旋表示，黨員、支持者、小草最近看到這個消息都感到很憤怒，因為傳統上就是應該要盡孝道，現在柯文哲在檢調證據力不足下被兩度收押，除了莫須有的罪名之外，還讓柯文哲無法陪父親走完最後一程，政治打壓成這樣，真得非常沒有人性，“賴清德執政的民進黨政府真的沒有人性。”

