朱立倫批賴拒全民普發萬元　打臉蔡英文

朱立倫今日傍晚出席新竹市新春團拜活動時痛批民進黨。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日傍晚出席新竹市新春團拜，致詞時痛批官方超收稅收卻不肯還錢於民，還說這樣會掏空台灣，這分明就是在打臉蔡英文，因為蔡英文在2023年就因為超收稅收，全民普發現金新台幣6000元，難道那時候就不是在掏空台灣？反而現在就是在掏空台灣？



朱立倫今日傍晚出席新竹市新春團拜，包括國民黨籍“立委”鄭正鈐、翁曉玲和許宇甄、國民黨新竹黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡與多位國民黨籍新竹市議員都到場出席。



朱立倫致詞時砲火全開，痛批民進黨超收稅收卻不肯還錢於民，他表示，民進黨超收了新台幣5283億元的稅收若一人還1萬元也才2千多億元，光是國民黨幫民進黨省下來的總預算就可以還給民眾了。



他舉例，新加坡日前才宣布將對每戶家庭發放星幣800元（約新台幣2萬元）的購物金”，20歲以下再加碼星幣500元（約近新台幣1.25萬元），且只要有繳稅的中小企業最高還可退還約新台幣1百萬元，這是現在新加坡的作法。



朱立倫提到，美國總統特朗普找來特斯拉CEO馬斯克幫美國政府把很多浪費的預算都砍掉，也把很多不應該有的冗員都砍掉，然後要把這些省下來的錢還錢於民，每個美國公民將可獲得5000美金（約新台幣16萬元），美國和新加坡都做得到，但民進黨卻說還錢於民是掏空台灣。



朱立倫嘲諷，民進黨難道是在打臉蔡英文嗎？因為蔡英文在2023年就因為超收稅收，所以對全民普發現金新台幣6000元，難道那時候就不是在掏空台灣？反而現在就是在掏空台灣？難道賴清德是要打臉美國、新加坡和蔡英文嗎？所以國民黨才是為了民眾，真正還錢於民，藏富於民。