中評觀察：綠急編預算交美保護費　在野咋辦

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普關稅戰開打，賴清德昨日主持民進黨中常會提及將優先編列特別預算，讓“國防”預算達到GDP 3%（目前約2.5%）以上目標。綠營力拚儘速通過，對特朗普交代，藍營對防務預算的質疑與抨擊，能否擋得住民進黨挾美方施壓是很大問號。



“立法院”25日開議，賴清德26日在中常會提到，執政團隊提出“支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性”，三大面向的優先法案。其中以防務預算最受矚目。



賴清德日前召開高層會議後公開表示，將優先編列特別預算，讓2026年“國防”預算達到GDP佔比3%以上；若以2025年GDP預估值26兆4493億元為基準預估，3%將是7934.79億元，未來“國防”預算將可突破8千億元新台幣。《路透社》日前一則獨家報導則指，台灣正在跟華府商談軍購，考慮採購金額介於70億至100億美元軍武。



特朗普對台灣的“收帳清單”中，軍購、台積電、關稅等都是綁在一起的。美官方日前宣布“對等關稅”（reciprocal tariff）計劃最快今年4月上路，預留各方找華府喬事空間。台官方還在與特朗普團隊溝通，目前最重要的兩塊就是台積電先進製程赴美、軍購。雖然美方強硬要求台積電先進製程赴美，但台方顯然是希望先以軍購儘量滿足美方要求，爭取保留台灣科技競爭力，才會這麼趕著要“立院”通過防務特別預算。



特朗普當選前曾提及台灣防務預算太少，應提高到GDP的10%。這等於是台灣現行預算4倍，約新台幣2.5兆，佔政府預算85%，不可能，也相信這是特朗普慣用的喊價手法。值得注意的是，近期有美卸任官員訪台喊5%，賴清德說3%以上，傳有綠委到華府開口說4%，3%到4%應是未來可能的發展。

