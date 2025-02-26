台灣觀光逆差7千億！朱立倫：應爭取陸客

朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日傍晚出席新竹市新春團拜，針對台灣觀光逆差越來越擴大的現象表示，台灣現在應該要全力以赴來改善觀光環境，也要加強很多對“國外”宣傳，不論是外籍旅客或陸客，台灣都應該要全力以赴去爭取，才有辦法改善觀光逆差現象。



朱立倫今日傍晚出席新竹市新春團拜，包括國民黨籍“立委”鄭正鈐、翁曉玲和許宇甄、國民黨新竹黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡與多位國民黨籍新竹市議員都到場出席。



根據“交通部”觀光署最新統計，台灣觀光逆差越來越嚴重，疫情前的2019年觀光逆差就達500多萬人次，2024年台灣觀光逆差更持續擴大到高達近900萬人次，若將這些觀光逆差人次進一步換算成觀光產值，等於台灣的觀光逆差高達近新台幣7千億元。



朱立倫指出，去年11月國民黨智庫曾召開記者會，當時就研判去年的台灣觀光逆差將會很嚴重，主因有二，一是因為觀光署努力不夠，“國外”的觀光客沒有增加；二是因為限制了很多陸客來台灣，兩者加起來才會造成去年的觀光逆差高達900萬人次。



朱立倫認為，不論是高達900萬人次的觀光逆差，或是換算成產值高達近7千億元的觀光逆差，都是非常嚴重的。台灣現在應該要全力以赴來改善觀光環境，外籍旅客或陸客都應該要全力爭取，才有辦法刺激台灣觀光收入。否則這麼嚴重的觀光逆差，等於是把台灣許多在貿易上賺到的錢都花掉了，這對台灣經濟將會造成很大影響。