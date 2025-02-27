中評關注：柯能否出席父告別式　綠燙手山芋

柯文哲在父親臨終前一天，在北所人員戒護下前往探視，見了最後一面。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發日前病逝，享年94歲，預計3月10日舉辦告別式，柯家人連日發聲爭取讓柯文哲能在當天回家奔喪，柯文哲也透過律師團遞狀聲請解除禁見，讓全案上升到政治事件。民進黨執政下的“法務部”准或不准都是燙手山芋，原因就在於綠白殺紅了眼，至今未有綠營政治人物前去柯父靈堂捻香，在人道上矮了一截。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，去年9月5日被羈押禁見，中間只有短暫幾天恢復自由，一直押到現在。民眾黨雖發起“111釘孤枝”聲援集會活動，並未有進一步抗爭，直到柯父2月17日病逝。



柯父病逝後，小草對柯文哲無法照顧父親走最後一程開始有點情緒，柯妻陳佩琪則發文質問，柯文哲不能3月10日告別式奔喪，這是什麼世界？其實柯陣營數度喊話，也曾引來質疑“還未申請”怎就在情緒勒索台北看守所？但在與柯家人一向親近的民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡爆料“北所曾明確告知律師團，恐怕不可能讓柯文哲在告別式當天參與送父親最後一程”後，原來這已是柯家人沒辦法中的辦法，只能站在“人道”角度訴諸社會輿論。



柯陣營為滿足柯家人、柯文哲奔喪的心願，再次拉響與綠營、司法單位之間的攻防，媒體也再度有與案情無關的柯文哲手機簡訊資料可以爆料，包括綠議員簡舒培爆料陳佩琪看豪宅要房仲站兩排迎接、柯文哲貼身秘書“橘子”許芷瑜與柯鬧翻等，一方面削弱陳佩琪的公信力，一方面加深民眾對柯文哲犯罪的印象。



綠營接連出招，代表真的“怕”柯文哲在告別式當天參與柯父告別式，畢竟當天勢必會有眾多媒體採訪，再加上可能有藍營政治人物到場，而柯文哲過去幾次赴台大新竹分院探視病重的父親時，都得有數名北所人員在旁戒護，若柯文哲現身告別式，屆時電視台拍到的畫面將會非常難看。



不過，也因為夾雜著人道考量，民進黨執政下的“法務部”無論准或不准柯文哲在3月10日當天奔喪，都是道難解的政治題。若准，柯文哲落魄的新聞畫面，將再勾勒起民眾對柯文哲的同情，甚至是進一步質疑司法不公，畢竟當初檢調起訴時公開的起訴書，並未有柯收賄的明確證據，難以服眾；若不准，又有違向來強調孝道、人道的社會氛圍，無論選哪樣都傷及民進黨的形象，十分考驗“法務部”拿捏分寸。